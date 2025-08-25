Genoa, Vieira cambia in vista della Juve: Malinovskyi si candida, ma l’attacco è un rebus

Il pari senz’anima racimolato dal Genoa col Lecce reclama subito una reazione in vista del difficile match di domenica sera al Ferraris, contro la Juventus reduce dal successo col Parma.

Il tecnico rossoblu Vieira ha visto evaporare l’attacco con un Colombo mai utile e con attorno i tre “tenori” Stanciu-Gronbaek-Carboni spesso ai margin, eccetto le due palle gol capitate a Stanciu e soprattutto Carboni. Troppo poco per fare male al Lecce operaio di DiFra.

La sfida alla Juventus di Tudor prevede qualche riflessione dal mister francese. In difesa potrebbe esserci Ostigard al posto di Marcandalli, mentre in mediana sarebbe utile avere il dinamismo e la tecnica di Malinovskyi. Ma significherebbe cambiare tutto il lavoro svolto nell’ultimo mese.

E poi c’è lattacco: Vitinha ha giocato, si fa per dire, una manciata di minuti nel finale e nelle gerarchie sembra essere scivolato persino dopo Ekhator, peraltro molto colpito da Vieira. Colombo è parso combattivo ma non funzionale al “3-1” offensivo del Grifone.

Con i bianconeri possibile ritorno alle due punte con dietro il trequartista? Possibile, ma ci sono un po’ di allenamenti per capire le mosse del Genoa. Da capire se Messias ha gamba. Di sicuro Stanciu invece pare essere un punto chiave. Carboni ha classe ma a volte si spegne. E a strappi va Gronbaek.

Nessun processo in definitiva, ma è meglio fare il punto della situazione per migliorarsi in attesa della Juventus in un Ferraris già stracolmo.

