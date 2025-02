Genoa, Vieira: “Buon punto, col Toro abbiano giocato alla pari”

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira sorride dopo il pareggio col Torino, ma ammette che il match è stato difficile: “È stata una partita molto equilibrata e difficile per entrambe le squadre".

Gara sporca - "Ammetto che non è stata una bella partita di calcio - dice Vieira - però era importante per noi dimostrare che potevamo competere alla pari contro una squadra che in casa loro è difficile da affrontare. Abbiamo risposto bene facendo il gol nel secondo tempo. Credo che il pareggio sia un risultato meritato e giusto per tutti. Per noi è un buon punto. Però dobbiamo continuare a lavorare”.

Rete ritrovata - Vieira è felice per il gol di Pinamonti: “Se lo merita perché fa un gran lavoro durante le gare. Masini? Quando è entrato a portato freschezza. Sono soddisfatto di tutti, non era semplice rimontare dopo l’autorete subita”. Infine una battuta sulle proteste del Torino per un fallo in area nel finale su Sanabria: “L’arbitro ha preso la sua decisione è dobbiamo tutti rispettarla”.

