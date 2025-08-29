Genoa, Vieira alla prova Juventus: "Dobbiamo giocare con passione con i nostri tifosi. Obiettivo? La salvezza"

Patrick Vieira volta pagina dopo il pari così così con il Lecce. Arriva la Juventus e il tecnico del Genoa è pronto alla sfida: “Sappiamo che affrontiamo una squadra forte tra Yldiz e Concencao. Una Juve più forte dell’anno scorso e ho detto tutto. Ma noi - dice Vieira - in casa abbiamo sempre fatto bene anche con le big. Saremo concentrati e penso che faremo un passo avanti perché questo gruppo ha già dimostrato quale è la sua forza”.

Vieira sulle critiche è chiaro: “Certo, dobbiamo migliorare, ma l’obiettivo è la salvezza, forse c’è chi ha pensato a cose diverse, ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare”.

Intanto Ekuban potrebbe far parte del gruppo. E Vieira chiude sugli attaccanti: “Abbiamo tante soluzioni e lavoriamo per avere più fiducia , ma io sono contento di tutti”.

