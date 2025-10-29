Genoa, Vieira: "Abbiamo pagato mentalmente il gol preso dopo tre minuti"

Il Genoa sprofonda in casa contro la Cremonese: al Ferraris termina 0-2 grazie alla doppietta di Bonazzoli, entrambe le reti dell'attaccante grigiorosso su calcio d'angolo. Rossoblu che restano ultimi in classifica con soli 3 punti e nessuno gol segnato davanti ai propri tifosi.

Nel post-partita Patrick Vieira ha analizzato così la dolorosa sconfitta:

"È stata una partita molto difficile anche sull'aspetto mentale. Con i giocatori schierati dall'inizio abbiamo dimostrato di avere voglia di essere più aggressivi. Purtroppo il primo gol che abbiamo preso dopo tre minuti è stato molto difficile per noi. Devo dire che quest'anno è la prima volta che sull'aspetto mentale abbiamo sofferto così, senza riuscire a reagire. Ho sempre detto di essere contento del gruppo che ho a disposizione e questo non è cambiato. Siamo in un momento difficile ma possiamo farlo girare a nostro favore, ma oggi non abbiamo visto una squadra aggressiva".

"Abbiamo provato di essere più aggressivi e di portare più giocatori offensivi e non ha funzionato. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni per vincere queste partite; con il mio staff parliamo ogni giorno e proviamo di cercare la soluzione. Abbiamo perso un po' la nostra organizzazione, la nostra disciplina sul campo e credo che mentalmente è stata una partita molto difficile per noi. Non siamo riusciti a segnare nelle due opportunità che abbiamo avuto con Cornet e Frendrup per creare un'atmosfera più positiva".

"L'unità aiuta per uscirne, l'anno scorso siamo riusciti a farlo. Purtroppo abbiamo avuto tanti episodi che non sono andati a nostro favore, mi dispiace per giocatori, staff e tifosi. Vogliono tutti il bene della società, la fiducia è importante e sono contento di sentire questo supporto. Oggi siamo delusi della prestazione e del risultato, però bisogna rispettare tutte le critiche".

