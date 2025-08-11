Genoa, via De Winter è caccia a Facundo Gonzalez: la Juve chiede 5 milioni

Dopo aver ufficializzato la cessione di Koni De Winter al Milan, il Genoa si è subito messo al lavoro per rinforzare il reparto difensivo. Il club rossoblù è attivo sul mercato e guarda con particolare attenzione in casa Juventus: il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Facundo González, difensore uruguaiano classe 2003.

Il centrale mancino, reduce da una stagione in prestito al Feyenoord, dove ha trovato poco spazio ma ha maturato esperienza internazionale, non rientra nei piani immediati della Juventus. I bianconeri sono pronti a cederlo a titolo definitivo e chiedono una cifra attorno ai 5 milioni di euro.

Il Genoa valuta attentamente l’operazione, considerata interessante sia dal punto di vista tecnico che economico, visto il potenziale del giocatore e la giovane età. González è un profilo che piace per fisicità, abilità nell’impostazione e duttilità, caratteristiche che ben si adatterebbero al sistema difensivo di mister Vieira. Tuttavia, la concorrenza per l’uruguaiano non manca. In Italia, anche il Parma si è mosso con decisione e potrebbe inserirsi concretamente nella corsa. All’estero, invece, c’è l’interesse dell’Espanyol, club spagnolo alla ricerca di rinforzi per puntare alla promozione in Liga. Ma i buoni rapporti tra Genoa e Juve potrebbero fare la differenza.

