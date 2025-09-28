Genoa, via alla partnership con il periodico "Rolling Stone" sulle note di Bresh

Una nuova partnership per la comunicazione del Genoa, un nuovo logo sulla casacca rossoblù: è stata ufficializzato oggi l'accordo tra il Grifone e il periodico musicale "Rolling Stone Italia" per la stagione 2025-26, mentre per tre partite ci sarà anche il nome della famosa testata sulla divisa, nelle versioni casa, trasferta e terza maglia.

Queste le parole del post social pubblicato in collaborazione tra il club e il periodico: "Sul soffio dell’Aia che tia di Bresh, inizia il viaggio della collaborazione tra Genoa CFC e Rolling Stone Italia per la stagione 2025/2026: il club più antico d’Italia e l’iconico magazine sanciscono una media partnership che unisce la passione sportiva al linguaggio culturale. Proprio come il canto di un camallo, forte come musica, la domenica allo stadio".

Fanno eco le parole di Bresh, testo di accompagnamento nel reel proposto su Instagram: "Da piccolo non sognavo di fare il calciatore o il cantautore. Volevo diventare un portuale. In quel mondo di gru, mare e verità ho iniziato a comprendere che cosa significasse coltivare un “senso di appartenenza”. Qualche cosa di simile l’ho provato mettendo piede allo stadio e sentendo sulla pelle il mio primo “Guasto d’amore”. De André pensava che nessun inno potesse superare i cori della Nord. Il mitico “Vegnivan quattru a quattru” si dice abbia radici leggendarie: un canto di indipendenza ai tempi del Balilla, ripreso negli anni ’60 durante le rivolte dei lavoratori. A Genova il “noi” è spesso più importante dell’“io”. Don Gallo amava questa città perché diceva che “qui i nobili convivono con gli artigiani, con i portuali”. E con gli artisti. Che poi è esattamente quello che succede al Ferraris. Chi tifa e dà tutto allo stadio, spesso lo fa anche sul lavoro. Con la musica. Nella vita".

