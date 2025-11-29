Genoa-Verona 1-1 (live): termina in parità la prima frazione

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

FINE PRIMO TEMPO! Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo tra Genoa e Verona sul punteggio di 1-1, al vantaggio di Belghali ha risposto Lorenzo Colombo, al suo secondo gol stagionale, il secondo consecutivo qui al Ferraris. Tra 15 minuti via al secondo tempo.

45' - Segnalati due minuti di recupero.

43' - È una bolgia ora il Ferraris, che spinge alla ricerca del vantaggio. Pareggio fondamentale che arriva proprio alla fine del primo tempo.

40' - COLOMBO TROVA IL PAREGGIO! Gran traversone di Vitinha, che pesca sul secondo palo Colombo, che stoppa e con il mancino mette alle spalle di Montipò. Nel momento più complicato il Genoa trova il pareggio con il secondo gol consecutivo in casa per il centravanti rossoblu.

37' - Genoa in grande difficoltà in questo primo tempo, tanti errori a livello tecnico e davanti poco incisivi. Nel frattempo viene ammonito Mosquera per aver allontanato il pallone.

33' - Altra occasione Verona: imbucata di Giovane per Mosquera, è bravissimo Leali in uscita bassa a togliere il pallone dalla disponibilità dell'attaccante gialloblu.

31' - Inforunio per Bradaric, che è costretto al cambio: al suo posto entrerà Frese.

28' - Thorsby si allunga il pallone e va a contrasto con Niasse: prende sia la palla che l'uomo, ma per Fabbri non ci sono dubbi, ammonizione per il norvegese.

25' - Prova a reagire il Genoa con un'azione confusionaria in area di rigore: Colombo prova da terra a calciare ma viene respinto, poi il direttore di gara segnala anche un fuorigioco dell'attaccante rossoblu.

21' - BELGHALI PORTA AVANTI I GIALLOBLU! Grave errore di Ostigard che perde palla, Mosquera è bravo ad entrare in area, calcia poi respinta di Leali, ma Belghali è il più lesto di tutti a ribadire in rete.

16' - Calcio di punizione da ottima posizione per il Verona. Se ne incarica Giovane, che calcia forte ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa. C'è stata forse una deviazione, non secondo Fabbri, che fa ripartire con un rinvio dal fondo.

14' - Si fa vedere anche il Genoa dalle parti di Montipò: Ellertsson si gira e dal limite prova la conclusione. Il tiro dell'islandese è però strozzato e termina largo.

11' - Altra occasione per il Verona, questa volta con Bradaric che vince il duello con Ellertsson e fa partire una conclusione con il destro, non il suo piede, che termina tra le braccia di Leali.

9' - OCCASIONE VERONA! Belghali tutto solo sulla sinistra, rientra saltando Martin, lascia partire una conclusione mancina deviata dalla difesa rossoblu. Sull'angolo seguente nulla di fatto.

6' - Calcio di punizione in favore del Genoa: palla messa in mezzo da Martin, Colombo riesce a liberarsi della marcatura con una bella finta, poi però perde l'attimo per il cross e si fa scippare il pallone da un difensore scaligero.

3' - Fase di studio in questo avvio, il Verona prova la verticalizzazione per Giovane, ma l'attaccante gialloblu è in posizione di fuorigioco. Si riparte con il possesso per il grifone.

FISCHIO D'INIZIO! È cominciata Genoa-Verona. Rossoblu che in questo primo tempo attaccheranno verso la gradinata sud.

