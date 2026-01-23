Genoa: Venturino è arrivato a Roma

Lorenzo Venturino è arrivato a Roma, dove si appresta ad iniziare la propria avventura con la maglia giallorossa. L'operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a nove milioni di euro. Nella giornata di ieri, con tragitto inverso si era mosso Tommaso Baldanzi, che oggi sarà a Pegli, anche se i postumi di un infortunio non gli consentiranno di essere già disponibile per la gara di domenica contro il Bologna.

