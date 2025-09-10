Genoa, Vasquez capitano del Messico con la Corea. Per Carboni solo panchina con l’Argentina

Notte di amichevoli per Vasquez e Carboni rispettivamente con le loro nazionali di Messico e Argentina.

Vasquez ha pareggiato per 2-2 con la Corea del Sud giocando tutti i 90’ del match è soprattutto con la fascia di capitano.

Per Carboni solo panchina. L’argentino è stato a sorpresa trattenuto dal ct Scaloni, ma non l’ha fatto giocare con l’Ecuador che ha battuto i campioni del mondo.

In Europa Stanciu ha perso con la sua Romania mentre Thorsby non ha giocato nella sua Norvegia che ha travolto 11-1 la Moldavia. Ostigard sfortunato perché in Moldavia ha segnato un autogol.

L’islandese Ellertsson ha giocato contro la Francia perdendo 2-1. Da oggi Vieira comincerà ad avere tutta la squadra a disposizione in vista del match col Como. Compresi gli azzurrini dell’under 21 vittoriosi in Macedonia del Nord. In campo nella ripresa ha giocato Ekhator mentre Fini e Venturino non sono stati impiegati dal ct Baldini.

