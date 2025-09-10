Genoa

Genoa, Vasquez capitano del Messico con la Corea. Per Carboni solo panchina con l’Argentina

di Giovanni Porcella

49 sec
Genoa, Vasquez capitano del Messico con la Corea. Per Carboni solo panchina con l’Argentina
Gemacht.it

Notte di amichevoli per Vasquez e Carboni rispettivamente con le loro nazionali di Messico e Argentina.

Vasquez ha pareggiato per 2-2 con la Corea del Sud giocando tutti i 90’ del match è soprattutto con la fascia di capitano.

Per Carboni solo panchina. L’argentino è stato a sorpresa trattenuto dal ct Scaloni, ma non l’ha fatto giocare con l’Ecuador che ha battuto i campioni del mondo.

In Europa Stanciu ha perso con la sua Romania mentre Thorsby non ha giocato nella sua Norvegia che ha travolto 11-1 la Moldavia. Ostigard sfortunato perché in Moldavia ha segnato un autogol.

L’islandese Ellertsson ha giocato contro la Francia perdendo 2-1. Da oggi Vieira comincerà ad avere tutta la squadra a disposizione in vista del match col Como. Compresi gli azzurrini dell’under 21 vittoriosi in Macedonia del Nord. In campo nella ripresa ha giocato Ekhator mentre Fini e Venturino non sono stati impiegati dal ct Baldini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: