Genoa, ufficiale la separazione con Ottolini. Ore decisive per Vieira, Lopez nuovo ds.

Con un comunicato ufficiale il Genoa ha interrotto il rapporto con il direttore sportivo Marco Ottolini che andrà alla Juventus. Questo il comunicato del club rossoblu: “Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini.

Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025. La società - conclude la nota - ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono”.

Intanto si attendono notizie su Vieira, mentre è in arrivo il nuovo ds. Si tratta dello spagnolo Diego Lopez nato a Valencia l'8 agosto 1989. Lopez ha presto lasciato il suo paese per formarsi in Francia. Ha iniziato la sua carriera da osservatore agli ordini di un maestro d'eccezione, sotto la guida di quel Luis Campos che in questi anni con Luis Enrique sta guidando il PSG più vincente di sempre.



Pur essendo giovanissimo - spiega tuttomercatoweb - ha già lavorato nel calcio europeo tra Lens (scout internazionale dal 2017 al 2021), i belgi del Mouscron (direttore tecnico da luglio 2020 al maggio 2021), Lille (capo scouting dal 2021 al 2024) e Bordeaux (direttore sportivo e capo delle risorse da giugno 2024 a luglio 2025). Al Lens ha venduto il difensore uzbeko Abdukodir Khusanov al Manchester City per 40 milioni di euro. Negli anni passati, Diego Lopez ha collaborato con Luis Campos al Lille scoprendo talenti del livello di Osimhen, Leão e Gabriel Magalhaes.

