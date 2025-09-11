Genoa, ufficiale il rinnovo di Vasquez: prolunga fino al 2028
di F.S.
Il Genoa blinda il proprio capitano: come già annunciato, Johan Vasquez ha rinnovato con il club rossoblù fino al 2028, prolungando di un anno il contratto che sarebbe altrimenti scaduto nel 2027.
Di seguito la nota del Genoa - Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con il capitano Johan Vásquez fino al 30 giugno 2028. Il calciatore messicano ha collezionato 108 presenze e 6 reti in maglia rossoblù.
