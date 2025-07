Genoa, ufficiale il rinnovo di Messias. Sfuma Obrador

Junior Messias sarà ancora un giocatore del Genoa, almeno per un altro anno. Ufficiale il rinnovo di contratto per il fantasista brasiliano, andato in scadenza al termine di giugno dopo due stagioni in rossoblù.

La nota del club - "Il Genoa CFC comunica di aver raggiunto un accordo per la permanenza nell’organico dell’attaccante Junior Messias per un’ulteriore stagione. La società considera importante la volontà mostrata dal calciatore di continuare a vestire la maglia rossoblù sulla base di nuove condizioni contrattuali e confida che le qualità umane e tecniche di Junior possano costituire un valore aggiunto per l’intero team e un riferimento per la crescita dei più giovani."

Anche Messias partirà dunque insieme ai compagni per il ritiro di Moena, al via il 15 luglio. Il brasiliano indosserà ancora la maglia numero 10

Mercato - Sfuma invece l'obiettivo Rafa Obrador per il Grifone: nelle scorse ore Real Madrid e Benfica hanno annunciato la cessione a titolo definitivo del terzino spagnolo al club portoghese. Rossoblù alla ricerca di un altro sostituto per Ahanor, per l'attacco occhi sempre puntati su Tengstedt, Nzola, Colombo e Pio Esposito

