Genoa, ufficiale De Winter al Milan. Il giocatore saluta staff e tifosi: "Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore"

E' ufficiale il passaggio di Koni De Winter dal Genoa al Milan, con il club rossonero che comunica l'operazione sui canali ufficiali: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Koni De Winter dal Genoa CFC. Il difensore belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030."

De Winter, due stagioni in rossoblù con 57 presenze e 3 reti, ha salutato il Genoa e i suoi tifosi con un messaggio sui social network. Questo il testo:

“Cari tifosi, staff e tutti coloro che fanno parte del Genoa CFC, oggi mi preparo a lasciare una squadra che è diventata molto significativa per me. Il tempo trascorso al Genoa CFC è stato indimenticabile: insieme abbiamo celebrato successi, superato momenti difficili e vissuto esperienze memorabili dentro e fuori dal campo.

Ai tifosi: la vostra passione e il vostro supporto incondizionato mi hanno spinto a dare sempre il massimo in ogni partita. Siete il cuore di questo club e vi sono grato per tutto il calore che mi avete dimostrato. Ogni volta che ho indossato la maglia del Grifone, ho sentito l’orgoglio di far parte di questa famiglia.

Allo staff: grazie per l’impegno, la guida e la fiducia. La vostra professionalità e dedizione mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come persona. Abbiamo sempre lavorato insieme per raggiungere il meglio, e non dimenticherò mai questa collaborazione.

Anche se sto per iniziare una nuova avventura nella mia carriera, il Genoa FC avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Auguro al club e a tutti i suoi membri tanto successo e felicità per il futuro. Grazie di tutto. Forza Grifone, per sempre!

Con affetto, Koni“

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.