Genoa, ufficiale: ecco Calafiori in prestito dalla Roma

di Maria Grazia Barile

Spors: “Giocatore giovane e talentuoso che ci aiuterà con le sue qualità”

Un nuovo innesto per l’organico rossoblù. L’esterno Riccardo Calafiori, nato a Roma il 19 maggio 2002, è un giocatore del Genoa e vestirà la maglia numero 16. Arriva a titolo temporaneo dall’As Roma dove si è formato, a livello calcistico, fino al debutto in prima squadra nel 2020. Con i giallorossi ha giocato e segnato in Serie A, scendendo in campo anche in Europa League e Conference League. Fa parte della Nazionale Under 21 italiana e ha all’attivo numerose convocazioni con le rappresentative nazionali giovanili.

Questo il commento da parte del General Manager del club Johannes Spors: “Siamo contenti di avere con noi un giocatore giovane e talentuoso come Calafiori, che ci aiuterà con le sue qualità”.