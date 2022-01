Genoa, ufficiale: Sabelli passa in prestito al Brescia

di Marco Innocenti

la trattativa andava avanti da alcune settimane e si è perfezionata nella giornata di ieri: l'annuncio arriva dalla società lombarda

Operazione in uscita in casa Genoa: Stefano Sabelli torna al Brescia in prestito. A darne l'annuncio è la stessa società delle Rondinelle, in una nota diramata poco fa sul proprio sito ufficiale.

“Il Brescia Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Stefano Sabelli dal Genoa Cricket and Football Club - si legge - L’esterno romano classe 1993 ha già vestito la casacca delle Rondinelle dal 2018 al gennaio 2021 conquistando la Serie A nella stagione 2018-2019. Bentornato Stefano”.