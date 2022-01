Genoa, quasi fatta per il danese Carlo Holse

di Matteo Angeli

E' un esterno offensivo che però si muove bene anche nel ruolo di trequartista o come seconda punta. Siamo ai dettagli

Genoa. Quasi fatta per l'attaccante danese Carlo Holse, 22 anni, oggi in forza al Rosemberg. Si tratta di un esterno offensivo, ruolo che predilige. Ma il giocatore si muove bene anche nel ruolo di trequartista o come seconda punta.

La trattativa è molto ben avviata ma non ancora conclusa del tutto.

Intanto Nadier Amiri, centrocampista tedesco in forza al Bayer Leverskusen e nel giro della Nazionale, è atteso a Genova per le visite mediche. Potrebbe fare il suo esordio lunedì a Firenze.