Genoa, Shevchenko negativo: stasera sarà a San Siro

di Matteo Angeli

Praticamente fatta per l'italo tedesco Bruno Labbadia, 56 anni che potrebbe essere a Genova prima del fine settimana

Shevchenko è tornato negativo e quindi stasera sarà in panchina negli ottavi di Coppa Italia contro il Milan. L'ucraino potrebbe guidare la squadra rossoblù per l'ultima volta.

La società ha già deciso per l'esonero prima del prossimo impegno in campionato, lunedì contro la Fiorentina. Praticamente fatta per l'italo tedesco Bruno Labbadia, 56 anni che potrebbe essere a Genova prima del fine settimana.

Di certo la gara di domani sera rischia di essere a dir poco surreale con il tecnico ucraino, o il suo vice Tassotti, che scenderanno in panchina con la consapevolezza di essere ormai al passo d'addio.

Per quanto riguarda il Milan ci sarà l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, non arruolabile per squalifica. Verosimilmente, il tecnico rossonero Pioli schiererà Giroud al centro del proprio attacco. Gli altri indisponibili sono Pietro Pellegri, Alessandro Plizzari e Simon Kjaer.

Intanto Nadier Amiri, centrocampista tedesco in forza al Bayer Leverskusen e nel giro della Nazionale, è atteso a Genova per le visite mediche. Potrebbe fare il suo esordio lunedì a Firenze.