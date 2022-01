Genoa, di bomber in bomber: ecco chi è Bruno Labbadia

di Marco Innocenti

Attaccante da 277 reti in Bundesliga, dal 2003 ha guidato Leverkusen, Amburgo, Stoccarda e Wolfsburg ed ora è in pole per raccogliere il testimone da Sheva

Di bomber in bomber, da Shevchenko a Labbadia. Ma chi è Bruno Labbadia? Sicuramente è il nome più chiacchierato fra i tifosi genoani in queste ultime ore ma l'ex attaccante tedesco è prima di tutto un tecnico navigato in Bundesliga, dove dal 2003 ha girato alcune delle panchine più importanti, come Bayer Leverkusen, Amburgo (due volte), Stoccarda e Wolfsburg. Ora il 55enne ex bomber, che vanta 213 reti in 577 presenze in Germania, è accostato al Genoa per raccogliere il testimone da Shevchenko, che sulla panchina rossoblu sembra aver ormai fatto il proprio tempo.

Labbadia ha chiuso la propria esperienza a gennaio 2021 con un esonero sulla panchina dell'Herta Berlino ed ora Johannes Spors e la dirigenza del 777 Partners sarebbero pronti a sottoporgli un contratto da un anno e mezzo, con l'obiettivo primario di evitare una retrocessione che incrinerebbe inesorabilmente il clima di fiducia nato intorno alla nuova società dopo l'acquisto dalle mani di Enrico Preziosi.

In Coppa Italia, contro il Milan, in panchina ci sarà ancora Mauro Tassotti, con Sheva sempre alle prese con gli strascichi del covid ma poi, da venerdì, si dovrà cominciare a dipanare la matassa. Dimissioni o esonero poco cambia per i tifosi, l'importante è che si faccia in fretta e non si perda ulteriore tempo.