Genoa, i convocati per la Coppa: ci sono Hefti, Ostigard e Yeboah. Out Rovella

di Marco Innocenti

Non convocati anche Sabelli e Biraschi, entrambi in procinto di lasciare il Grifone

Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia in programma stasera al Meazza contro il Milan. Out Rovella, che dopo lo scampolo di gara contro lo Spezia, sarà risparmiato in vista del campionato. Nella lista dei 23 non figurano nemmeno Sabelli e Biraschi, entrambi in uscita, ma nemmeno Hernani, Criscito e Behrami. Ci sono invece Yeboah, Hefti e Ostigard.

Ecco la lista dei convocati: Badelj, Bani, Buksa, Caicedo, Cassata, Destro, Ekuban, Galdames, Ghiglione, Hefti, Marchetti, Masiello, Melegoni, Østigård, Pandev, Portanova, Semper, Sirigu, Sturaro, Toure, Vanheusden, Vasquez, Yeboah.