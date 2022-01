Genoa, colpo Amiri, centrocampista tedesco del Bayer Leverskusen

di Matteo Angeli

Già domani potrebbe essere a Genova per le visite mediche per poi fare il suo esordio lunedì a Firenze

Genoa: ecco Nadier Amiri, centrocampista tedesco in forza al Bayer Leverskusen e nel giro della Nazionale. Già domani potrebbe essere aGenova per le visite mediche e fare il suo esordio lunedì a Firenze.

Amiri, 25 anni, può giocare da mezzala o meglio ancora da trequartista, vista la sua tecnica e la capacità d'inserirsi negli spazi in transizione offensiva. Dotato anche di un buon occhio per l'assist e per il gioco senza palla. Amiri può esser considerato il prototipo del centrocampista completo moderno, che abbina sia la giocata di classe che la forza fisica, senza disdegnare di aiutare i compagni in fase difensiva.

Amiri è nato a Ludwigshafen, in Germania, da genitori di origini afghane.