Genoa, arriva Calafiori. Fares al Torino

di Matteo Angeli

Il giovane terzino, classe 2002, ha collezionato 9 presenze (6 in campionato e 3 in Conference League)

Riccardo Calafiori, terzino della Roma, classe 2002, è vicinissimo al Genoacon la formula del prestito. Il suo arrivo libererà Fares che potrà così andare al Torino.

Il Genoa ha superato il Cagliari nella corsa al giallorosso il quale dovrebbe abbandonare la Roma fino a fine stagione dopo aver collezionato 9 presenze (6 in campionato e 3 in Conference League) con l'assist per il gol vittoria di Abraham contro l'Udinese.

Lo spazio per il classe 2002 sarebbe ulteriormente diminuito con l'imminente rientro di Spinazzola.

Nelle giovanili ha giocato anche da centrale di difesa, ma adesso il suo regno è solamente la fascia sinistra che fa con grande disinvolutura. Ha piedi "educati", è dotato di gran corsa e di un ottimo cross: Tra le sue caratteristiche anche quella di avere buoni tempi di inserimento e già grande personalità.