Milan-Genoa, le formazioni ufficiali della sfida del Meazza

di Marco Innocenti

Forse l'ultima di Sheva sulla panchina del Grifone: esordio in rossoblu per Yeboah che dividerà il fronte d'attacco con Caicedo ed Ekuban

Una gara da sapore particolarissimo quella fra Milan e Genoa, che si stanno per sfidare al Meazza in Coppa Italia. Con ogni probabilità sarà l'ultima di Shevchenko sulla panchina del Grifone, proprio nello stadio che lo vide raccogliere reti e trionfi con la maglia rossonera. Oggi però il tecnico del Genoa sembra prossimo ai saluti, dopo un'esperienza non certo esaltante.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Maldini, Rebić; Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Florenzi, Stanga; Bakayoko, Díaz, Saelemaekers; Leao, Roback. All.: Pioli.

GENOA (4-3-3): Semper; Hefti, Vanheusden, Østigård, Vásquez; Portanova, Badelj, Melegoni; Ekuban; Caicedo, Yeboah. A disp.: Marchetti, Sirigu; Bani, Masiello; Cassata, Galdames, Ghiglione, Sturaro, Touré; Buksa, Destro, Pandev. All.: Shevchenko.

ARBITRO: Aureliano di Bologna (Ass. Alassio e De Meo - IV: Rapuano - VAR: Prontera - AVAR: Preti).