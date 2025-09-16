Genoa tutto cuore a Como, le opinioni a caldo di Eranio, Soviero, Adamoli e Onofri

"Genoa fisicamente mostruoso, bisogna mettere qualcosina in attacco", ha detto Stefano Eranio. "Pareggio meritato e forse nel finale poteva scapparci anche qualcosa di più", ha sottolineato Salvatore Soviero. "Il Genoa è squadra ed Ekuban merita una chance da titolare", ha aggiunto Gessi Adamoli. "Norton Cuffy su tutti", è stato il parere di Claudio Onofri.

Sono soltanto alcune delle opinioni espresse a caldo dai talent rossoblù al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, che ha seguito in diretta Como-Genoa (1-1). Ecco uno stralcio della trasmissione, disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al Derby del Lunedì.





