Genoa, tremila tifosi a Torino. Tanti i club pronti alla trasferta
di Giovanni Porcella
In totale sono 14 i club che hanno organizzato i pullman
La squadra di Vieira non sarà sola nella delicata trasferta alle 12.30 a Torino. Circa tremila i tifosi del Genoa presenti allo stadio “Grande Torino”.
In totale sono 14 i club che hanno organizzato i pullman.
L’elenco è il seguente: “7 settembre, Campomorone, Amt, Genoa Inside, Riva Trigoso, Casarza Ligure, Moneglia, Sestri Ponente, Pra, Fdz, Croce D’oro, Sampierdarena, Serra Ricco’, Chiavari”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa, Pruzzo: “La società ha investito molto su Vieira, lui mi sta deludendo molto"
22/10/2025
di Redazione
Genoa, Ekhator sarà titolare a Torino e il club rossoblù lo blinda fino al 2030
22/10/2025
di Giovanni Porcella
Genoa senza gol, senza vittorie e ultimo in classifica: le opinioni dei talent
21/10/2025
di Redazione
Crisi Genoa, Ottolini: “Dobbiamo lavorare tutti insieme per uscirne”
20/10/2025
di Giovanni Porcella