Genoa

Genoa, tremila tifosi a Torino. Tanti i club pronti alla trasferta

di Giovanni Porcella

20 sec

In totale sono 14 i club che hanno organizzato i pullman

Genoa, tremila tifosi a Torino. Tanti i club pronti alla trasferta
MSC Crociere

La squadra di Vieira non sarà sola nella delicata trasferta alle 12.30 a Torino. Circa tremila i tifosi del Genoa presenti allo stadio “Grande Torino”.

In totale sono 14 i club che hanno organizzato i pullman.

L’elenco è il seguente: “7 settembre, Campomorone, Amt, Genoa Inside, Riva Trigoso, Casarza Ligure, Moneglia, Sestri Ponente, Pra, Fdz, Croce D’oro, Sampierdarena, Serra Ricco’, Chiavari”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: