Genoa, trauma al setto nasale per Gronbaek: in dubbio per Como

Albert Gronbaek è in dubbio per la sfida di lunedì prossimo, quando il Genoa riprenderà il proprio campionato sul campo del Como. Il giocatore danese, durante la seduta pomeridiana di ieri, ha ricevuto un colpo al volto che gli ha provocato un trauma al setto nasale, per cui è stato costretto a uscire dal campo.

Le condizioni dell'attaccante saranno rivalutate nelle prossime ore per capire se sarà disponibile per lunedì. Intanto buone notizie per la difesa, visto che Otoa è tornato ad allenarsi con i compagni dopo l'infortunio. Iter a parte per l'ultimo arrivato in casa rossobl, Max Cornet

