Genoa, Totti: "A gennaio potevo tornare in A. Dove? Avrei abitato vicino a Cassano..."

Francesco Totti è stato vicino a tornare a giocare al calcio e avrebbe potuto farlo con la maglia del Genoa. Ospite del podcast Viva el Futbol, condotto da Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, l'ex capitano della Roma, oggi 48 anni, ha affrontato vari temi, parlando del possibile futuro allenatore della squadra giallorossa, della sua carriera da calciatore e della possibilità di tornare a giocare in Serie A.



Totti ha infatti rivelato di aver ricevuto alcune offerte per tornare a giocare, sia in Italia che all'estero, ma ha specificato che "non posso dire il nome della squadra, ma era in Serie A. Mi stavo allenando molto bene, due ore al giorno, tutti i giorni, ma avrei dovuto trasferirmi in un’altra città". Alla domanda su quale fosse il club interessato, Totti ha fatto intendere che si trattava del Genoa, sottolineando che "dovevo avvicinarmi a Cassano".



"Non ho bisogno del Pallone d'Oro per sentirmi realizzato", ha poi dichiarato, "ho vinto tutto con la Roma e non mi pento di nulla. Essere rimasto in un solo club per 25 anni è stata una grande vittoria per me". Per quanto riguarda la panchina della Roma, Totti ha dichiarato che Ranieri sta facendo un buon lavoro, ma non è certo se rimarrà: "Se decide di continuare, la Roma punterà su di lui". Ha aggiunto che la squadra avrebbe bisogno di un allenatore come Carlo Ancelotti, anche se "so che non verrà mai". Oggi, secondo Totti, un allenatore deve saper gestire i campioni, un aspetto in cui "Ancelotti è il migliore al mondo". Mentre Gasperini è "un buon tecnico", Totti ha confessato di non essere un grande estimatore di lui, mentre ha espresso un parere molto positivo su Roberto De Zerbi: "Mi piace molto, anche se non sono sicuro di come andrebbe a Roma. La piazza sarebbe difficile per lui all'inizio, considerando che si sono abituati a allenatori di livello medio".



Sulle sue prospettive future, Totti ha dichiarato di non avere piani concreti per diventare procuratore, direttore tecnico o ricoprire ruoli nell'ambito della nazionale: "Ora voglio solo divertirmi. Se un giorno qualcuno dovesse cercarmi, valuterò, ma farei fatica a scegliere un’altra squadra. La Roma è l’unica che considererei. Potrei dare un contributo grazie alla mia esperienza nel calcio". Infine, ha elogiato Paulo Dybala, definendolo uno dei migliori calciatori al mondo: "È il migliore in Italia in questo momento, ha un passo in più rispetto a due mesi fa e quando ha la palla fa sempre la differenza".

