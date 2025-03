Genoa, tifosi contro orari e trasferte vietate: in silenzio nei primi 5 minuti di partita contro il Lecce

Un silenzio rumoroso, paradossalmente per far sentire la propria voce. In vista del prossimo impegno del Genoa, in casa contro il Lecce, i tifosi della Gradinata Nord annunciano che resteranno in silenzio per i primi 5 minuti di partita, senza cori nè bandiere.

Un gesto contro gli orari scelti per disputare le partite e soprattutto contro la decisione di vietare le trasferte ai tifosi ospiti, spesso anche all'ultimo minuto. L'ultima volta è accaduto per l'impegno contro il Cagliari

Il comunicato

“Non possiamo più restare fermi ed indifferenti davanti alla deriva di quello che era il gioco più bello del mondo. Continui abusi e scorrettezze verso chi questo gioco l’ha reso grande e invidiato in tutto il mondo: i tifosi.

Chiediamo a tutti di restare in silenzio per i primi 5 minuti della partita di venerdi contro il Lecce, un silenzio rumoroso per dire basta ad orari sempre più indecenti, trasferte vietate senza senso e per di più a pochi giorni dalla partita, nessun rispetto per il tifoso e per chi spende tempo e denaro per seguire la sua passione. 5 minuti come vogliono loro A i restanti 85 come vogliamo noi!

CON LA VOCE DELLA NORD E DI TUTTO LO STADIO!”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.