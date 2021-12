Genoa, Tassotti e Taldo in tribuna al campo di Begato per il derby Primavera, grifoni sconfitti

di Maria Grazia Barile

Il vice di Shevchenko, accompagnato dal ds rossoblù, segue la formazione giovanile di Chiappino battuta 4-2 dai blucerchiati

Tassotti e Taldo in tribuna al Campo d Begato per il derby Primavera Genoa-Sampdoria della nona giornata di campionato. Il Grifone è reduce da una beffa prima della sosta, sconfitto dalla Juventus fuori casa in pieno recupero. La formazione rossoblu è comunque quinta in classifica, vicinissima alla possibilità di giocare direttamente la fase finale.

La Sampdoria era squadra da vetta l’anno scorso, mentre in questa stagione le cose vanno decisamente meno bene; due settimane fa però è arrivata la vittoria contro il fanalino di coda Pescara e questo ha permesso di portarsi a 3 punti dalla zona playoff in una classifica ancora corta.