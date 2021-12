Genoa, la prima visita di Zangrillo a Pegli: incontro con Shevchenko e Blasquez

di Alessandro Bacci

Prima il faccia a faccia con Blasquez e poi l'abbraccio con il tecnico Andrij Shevchenko

"Benvenuto presidente Zangrillo!": così il Genoa sui canali social testimonia la prima visita del nuovo presidente al centro sportivo di Pegli. Prima il faccia a faccia con Blasquez e poi l'abbraccio con il tecnico Andrij Shevchenko. Un modo per caricare l'ambiente e la squadra in vista della sfida con la Roma. Serviranno forza ed entusiasmo per ottenere un risultato contro i giallorossi. Che la nuova avventura sarebbe stata complicata, Sheva lo sapeva fin dall'inizio. Perdere subito due elementi fondamentali come Criscito e caicedo ha complicato ulteriormente la situazione.

A Pegli sorrisi ed entusiasmo per la partenza della nuova era del Genoa. Un segnale di buon auspicio anche per la squadra, chiamata a invertire in fretta la rotta, Il calendario con Roma, Udinese, Juventus, Sampdoria, Lazio e Atalanta è da brividi. Sheva deve subito dimostrare di che pasta è fatto. Il nuovo corso del Grifone è cominciato, servirà una prestazione di alto livello per fare punti già con la Roma.

(Foto Genoa cfc)