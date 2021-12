Genoa, lunedì al Ducale Zangrillo e la nuova società

di Matteo Angeli

Intanto il 23 novembre potrebbe esserci la prima assemblea degli azionisti. Per domenica già venduti 12.000 biglietti

Tanto entusiasmo in casa Genoa. La nuova società ha ovviamente portato una ventata di novità e i tifosi sognano in grande. Lunedì a Palazzo Ducale ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo presidente Alberto Zangrillo e dei rappresentanti della nuova proprietà. Il gruppo 777 Partners farà la sua uscita pubblica fuori dallo stadio, in mezzo alla città. Facile prevedere anche un ottimo afflusso di tifosi.

Tifocieh tra l'altro stanno acquistando in biglietti per la gara di domenica contro la Roma. Nonostante i prezzi siano piuttosto alti, sono già stati staccati quasi 12.000 tagliandi.