Genoa, svelata la seconda maglia nel segno della Croce di San Giorgio

E’ stata presentata la seconda maglia del Genoa per la stagione 2025/26. La divisa da gioco presenta la Croce di San Giorgio, simbolo della Repubblica di Genova, sullo sfondo bianco. Una scelta ben precisa, visto che questo emblema, che si ritrova anche nello stemma del Genoa accanto al Grifone, rappresenta fortemente l’identità del club genovese e le sue radici ben salde con la Superba fin dal medioevo. La bandiera di San Giorgio, formata appunto da una croce rossa su campo bianco. La Repubblica di Genova la usava per contrassegnare in modo esplicito le proprie navi. Una delle leggende narra che l’Inghilterra ottenne il permesso di usarla pagando un tributo: così anche le navi inglesi potevano navigare sotto il segno della Croce di San Giorgio.



Guardando i dettagli della casacca si vede che sul retro, appena sotto il colletto, compare nuovamente la Croce di San Giorgio. C’è anche il cosiddetto “gallinaccio” (il Grifone) in rilievo e finiture curate completano una maglia pensata in modo specifico per esaltare il valore storico del club più antico d’Italia. Lo slogan “It’s coming home” richiama le origini inglesi del club e rende omaggio al viaggio del calcio, nato in Inghilterra ed esaltato dalla sua casa italiana: il Genoa, fondato il 7 settembre 1893 da cittadini inglesi come “Genoa Cricket and Athletic Club”. Tra i suoi pionieri spicca James Richardson Spensley, portiere e medico londinese, figura centrale nella nascita e nello sviluppo del calcio in Italia. Parte della campagna è stata girata nel quartiere natale di Spensley a Londra, Stoke Newington, rendendo omaggio alle radici britanniche del Genoa.



Le foto della campagna sono state realizzate a Londra dal fotografo Sam Gregg, già autore degli scatti per l’omaggio al Boca Juniors con la quarta maglia della stagione passata. Il video è firmato da No Panic.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.