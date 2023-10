Genoa, super Gudmundsson non basta: l'autogol nel finale salva l'Udinese (2-2)

Un Genoa differente per uomini ma non per atteggiamento dopo la vittoria interna sulla Roma sfiora il secondo successo sul campo dell'Udinese. Solo l'autogol di Matturro nel recupero del secondo tempo salva i friulani dalla sconfitta.

Scatenato nel primo tempo Gudmundsson che trova il vantaggio con un siluro con il destro per battere Silvestri, nel finale della prima frazione l'islandese trova anche il raddoppio su assist di Retegui dopo essersi visto annullare un gol. In mezzo il pareggio momentaneo di Lucca (primo gol in campionato), sul controllo sbagliato di Haps. Nella ripresa l'Udinese ci prova con più convinzione, il Genoa si fa male da solo nel recupero: sul corner per i friulani Matturro sbaglia porta e fa autogol, salvando l'Udinese. Espulso nel finale Lovric per un brutto intervento su Messias.

LA CRONACA

Ritmi bassi nei primi dieci minuti con le squadre che si studiano, Retegui si fionda su un pallon di Gudmundsosn ma viene bloccato d Kristensen.

Arriva al 14' il vantaggio del Genoa con Gudmundsson: il Grifone recupera palla su errore della difesa bianconera, parla per l'islandese che dal limite dell'area ha il tempo di girarsi e prendere la mira, destro fulminante per battere Silvestri. Secondo gol in campionato per Gudmundsson.

Fa ottima guardia subito dopo Vasquez, murando il tentativo ravvicinato di Pereyra a pochi passi da Martinez.

Risponde al 23' l'Udinese che trova il pareggio con Lucca: cross di Kamara con pallone toccato da Haps, di fatto un assist per Lucca che di prima intenzione calcia col destro battendo Martinez. Primo gol in Serie A per l'attaccante bianconero.

Gol annullato al Genoa al 25': Gudmundsson era riuscito a battere ancora Silvestri, stavolta con il mancino, l'arbitro Mariani dopo il check del VAR annulla per fuorigioco di Haps in precedenza.

Al 36' spaventa Malinovskyi: Gudmundsson tocca la punizione, l'ucraino dai 30 metri prova la botta con il mancino che termina di poco a lato.

Al 41' arriva comunque il secondo gol del Genoa, ancora con un Gudmundsson incontenibile: l'islandese segna su assist di Retegui: l'argentino è abile a proteggere palla e servire il compagno, che entra in area e conclude in porta, una deviazione mette fuori causa Silvestri.

LA RIPRESA

Genoa che tiene sotto le incursioni dell'Udinese, che cambia tre uomini. A mezz'ora dalla fine nessun cambio per Gilardino. Al 67' parata di Martinez sul colpo di testa di Bijol, da corner. Esce Malinovskyi per il Genoa, entra Kutlu.

Cresce l'Udinese che con i quattro nuovi entrati si vedono più spesso dalle parti di Martinez, sempre attento. Brivido per il Genoa sulla punizione da destra di Samardzic, che trova solo l'esterno della rete.

Al 75' ripartenza genoana che arriva alla conclusione con il solito Gudmundsson, piatto destro che impegn a Silvestri, poi De Winter trova solo l'esterno sulla seconda palla. Nel Genoa entrano Messias e Puscas per Haps e Retegui.

All'83' occasione per Messias che si fionda su un pallone scaraventato a destra, entra in area e dal fondo prova a servire Puscas, Silvestri intercetta.

Al 90' butta via tutto il Genoa, su corner di Samardzic tocca Matturro che clamorosamente mette nella propria porta. Brutto fallo poi di Lovric che viene espulso, gambe a forbice su Messias. Dopo 6 minuti di recupero finisce 2 a 2 a Udine.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen (dal 80'Ferreira); Ebosele, Pereyra (dal 58' Samardzic), Walace (dal 64' Payero), Lovric, Kamara (dal 46' Zemura), Success (dal 58' Thauvin), Lucca

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi (dal 67' Kutlu), Haps (dal 78' Messias); Retegui (dal 78' Puscas), Gudmundsson (dal 87' Matturro) All. Gilardino

Arbitro: sig. Mariani

Ammoniti: Martinez, Frendrup (G); Pereyra, Success (U)

Espulsi: Lovric (U)