Genoa, Sucu: "Ci salveremo, fiducia in Vieira. I conti stanno migliorando"

Il presidente del Genoa Sucu ha parlato con i giornalisti dopo l’assemblea dei soci col bilancio approvato:

“Siamo ultimi, ma sono certo che saliremo. Ho fiducia in Vieira per noi è stata una brutta giornata e anche molto sfortunata. Avremmo meritato di più. Noi però abbiamo solo un piano che riguarda Vieira. Poi se ci sarà Intervenire sul mercato lo faremo, e ne abbiamo le possibilità. Ma sono certo che faremo bene”.

Poi racconta una storiella: “Mia mamma ha 98 anni ed è una fan del Genoa e mi porta fortuna”. Sorride Sucu: “A parte questo credo nel gruppo. Possiamo migliorare. E poi abbiamo un ottimo allenatore. Parlerò con lui in questi due giorni. E comunque il bilancio è sulla buona strada e si vede sta migliorando. Ringrazio pure per il lavori sulla Badia e ringrazio per chi ha sottoscritta i bond”.

Una domanda sui tifosi che oggi erano a Pegli: “Credo che ora dovremo essere uniti per superare i problemi”.

