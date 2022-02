Genoa, Sturaro: "Crediamo alla salvezza, con Blessin chiarezza ed entusiasmo"

di Maria Grazia Barile

"Siamo venuti a Roma a giocarci la partita e sapevamo di incontrare una squadra fortissima, le prossime due sfide valgono anche qualcosa in più"

Stefano Sturaro commenta con soddisfazione il pari dell'Olimpico contro la Roma: "Punto importantissimo, siamo venuti qui a giocarci la partita e sapevamo di incontrare una squadra fortissima che lotta per ben altri obiettivi. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo provato a fargli male con le occasioni che abbiamo avuto e anche con un po' di fortuna abbiamo portato il punto a casa. Qualcosa ancora manca, l'impegno c'è ma se vogliamo fare qualcosa di speciale dobbiamo andare oltre i nostri limiti. Solo continuando a lavorare possiamo venirne fuori. Crediamo tutti alla salvezza altrimenti avremmo chiesto la cessione a gennaio, ogni partita dobbiamo prendere punti ed oggi è stata la dimostrazione. Per fare questo mezzo miracolo dobbiamo fare qualcosa in più".

Sturaro sottolinea l'effetto Blessin: "Ha portato entusiasmo e chiarezza, rischiare insieme, difendersi insieme ed attaccare insieme. Oggi giocavamo contro una squadra di altra classifica, in qualsiasi campo dobbiamo fare il massimo possibile. Le prossime due partite valgono anche qualcosa in più".

(Foto TanoPress da profilo Facebook del Genoa)