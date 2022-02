Roma-Genoa 0-0, la cronaca del match. Telenord in diretta

di Marco Innocenti

Blessin conferma lo stesso 11 schierato contro l'Udinese con Ekuban e Yeboah a sostegno di Destro. Mourinho si affida alla coppia Zaniolo-Abraham

31': prova la botta da dentro l'area Mkhitaryan, tiro ribattuto da Vasquez, palla ancora buona per i padroni di casa, cross dell'armeno sul quale interviene Sirigu. Roma che inizia a premere con continuità

24': Fallo di Vanheusden su Abraham e cartellino giallo per il genoano

20': Azione insistita dal Genoa, con Ekuban che lancia Sturaro in area giallorossa, tiro ribattuto, palla buona per Yeboah che però non trova il tempo e alla fine la difesa libera

14': Zaniolo punta la difesa rossoblu, doppio passo dell'attaccante romanista ma poi viene chiuso appena dentro l'area

1': Si comincia. Il primo pallone sarà del Genoa

PRIMO TEMPO:

Dopo il pareggio (positivo) all'esordio contro l'Udinese, il nuovo Genoa di Blessin va a caccia di conferme su un campo difficile come l'Olimpico, dove alle 15 sfiderà la Roma di José Mourinho. Un risultato positivo permetterebbe ai rossoblu di alzare ancora un po' l'asticella della fiducia, rinnovata dopo l'arrivo a Pegli del tecnico tedesco, che ha saputo sicuramente infondere un carattere del tutto nuovo al Grifone e a tutto l'ambiente.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

GENOA: Sirigu, Hefti, Vanheusden, Bani, Vasquez, Sturaro, Badelj, Portanova, Ekuban, Destro, Yeboah. All. Blessin.

ARBITRO: Abisso di Palermo (Ass: Valeriano e Capaldo - IV: Miele - Var: Nasca - Avar: Alassio).