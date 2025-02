Genoa, stop per Cornet: salta il Torino. De Winter va in squalifica

Due assenze importanti per il Genoa di Patrick Vieira per la prossima partita in programma all'Olimpico di Torino: per la trasferta in terra granata mancheranno infatti sia Max Cornet che Koni De Winter.

Cornet - Il primo ha riportato una distrazione muscolare rimediata dopo la sfida con la Fiorentina: dai primi rilievi non sembra nulla di grave ma il francese non sarà fra i convocati, forse tornerà disponibile per la gara successiva in casa con il Venezia.

De Winter - Il difensore invece, in gol nelle ultime due gare, salta la partita per squalifica. Un problema in più per mister Vieira visto che il ritorno di Bani, che ha svolto lavoro personalizzato, è in dubbio.

Supporto - Intanto la squadra avrà il supporto di almeno 2500 tifosi sugli spalti dello stadio Olimpico di Torino: i gruppi del tifo organizzato vogliono far sentire la propria presenza dopo essere stati fermati a Firenze dai lavori di manutenzione dello stadio Franchi, che avevano ridotto la quantità di posti disponibili.

