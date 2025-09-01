Genoa sterile, serve un colpo in avanti ma il k.o. con la Juventus è immeritato

La foto dell’attaccante che ha sostituito Pinamonti è l’emblema del Genoa a cui non puoi dire niente, almeno a quelli che vanno in campo. È vero, lo scriviamo da settimane: in attacco non si trova il bomber titolare e si fatica pur provando un modulo diverso. Dal loggione non arrivano fischi e questo è positivo, perché si riconosce la serietà della squadra che combatte come in trincea. Ma in queste ultime ore di mercato servirebbe un investimento per dare a Vieira un terminale offensivo che per ora non si trova.

Preoccupa pure lo scadimento di forma di Vitinha tanto che Vieira con coraggio ha dato i gradi a Ekhator e poi ha gettato nella mischia il ritrovato Ekuban. Ma nello specifico del match con i bianconeri il Grifone non meritava di perdere. Ellertsson prima del gol di Vlahovic ha avuto nel primo e poi nel secondo tempo due palle gol nitide. L’islandese e’ stato tra i migliori a cui è mancato l’acuto che poteva cambiare lo spartito della contesa.

E poi il pastrocchio dell’arbitro in occasione del gol decisivo della squadra di Tudor con Ellertsson bloccato da Chiffi che ha lasciato i rossoblu in dieci. E nel finale la traversa di Masini che ha mortificato una Nord ruggente. Certo, la classifica visto anche il calendario con Como e Bologna dopo la sosta preoccupa un po’ ma, ci sono aspetti positivi da cui ripartire, ma bisogna pure recuperare un Malinovskyi sorprendentemente indietro di condizione.

I temi sono questi in attesa dello scadere del mercato.

