Genoa, Spors: "Blessin ha carica, energia e uno stile di gioco chiaro"

di Maria Grazia Barile

Johannes Spors, general manager del Genoa, ha spiegato al canale rossoblù perchè ha affidato la panchina ad Alexander Blessin: "La scelta mostra la decisione da parte del club di andare in una direzione precisa. E’ un allenatore con uno stile di gioco chiaro, è pieno di energia e di carica ed è quello di cui abbiamo bisogno in questa situazione difficile. E’ anche una scelta per il futuro, per aiutarci a migliorare il club e i giocatori".

Spors ha aggiunto: "La nostra filosofia di gioco sarà un calcio propositivo e offensivo, con transizioni e rapidità. Questo è ciò che ha fatto Alex dove ha lavorato e quello che rende affidabile il suo stile. Sono convinto che si adatterà bene al Genoa. In questo momento dobbiamo agire di squadra. Io e il mister lavoreremo in sintonia, parlando la stessa lingua calcistica e andando nella stessa direzione. E’ molto importante che tutti seguano questa direzione da squadra. Perché in questo momento cruciale possiamo farcela solo così".