Genoa, ecco Blessin: l'anno scorso premiato come manager della stagione

di Maria Grazia Barile

ll club Oostende lo ha ringraziato sul sito ufficiale svelando i dettagli dell'operazione

L'annuncio del trasferimento di Blessin al Genoa è arrivato anche dal sito ufficiale del club belga che ha sottolineato i risultati del tecnico nella scorsa stagione. Di seguito la nota.

"ll KV Oostende ha raggiunto un accordo con il Genoa FC per il trasferimento di Alexander Blessin. La prima divisione italiana paga la rescissione, subentra l'assistente Markus Pflanz fino all'ingaggio di un nuovo allenatore.

Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, motivo per cui siamo alla ricerca di potenziali successori da più tempo di oggi.



Alexander Blessin è arrivato la scorsa stagione come un nobile sconosciuto a Ostenda, ma il tedesco ha subito incantato amici e nemici con un audace "sistema Gegenpressing". KVO alla fine sarebbe arrivato quinto e il tedesco è stato giustamente premiato come "Manager della stagione".

La scorsa estate ha firmato un nuovo contratto con il TFR fisso. Quella tassa di risoluzione è ora pagata dal Genoa FC".

Blessin lascia l'Oostende al quart'ultimo posto in classifica a 23 punti dopo 21 partite giocate.