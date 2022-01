Genoa, Alexander Blessin è il nuovo allenatore

di Matteo Angeli

Alexander Blessin, 48 anni, è il nuovo allenatore del Genoa e ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Blessin ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga. E' in viaggio per Genova e domani sarà a Pegli per guidare il primo allenamento.

Per averlo subito il Genoa ha pagato una clasuola rescissoria.

Una scelta a sorpresa, una scelta coerente con la mentalità del direttore sportivo Spors. Ora assalto ai giocatori che mancano per provare a conquistare la salvezza.

