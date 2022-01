Genoa, Savoretti: "Il mio cuore rossoblù è a pezzi e sono anche arrabbiato"

di Maria Grazia Barile

"Non è giustificabile che una società con questa storia, col suo valore, si trovi in una posizione così, spero che le cose cambino presto"

"Il mio cuore rossoblù è a pezzi e sono anche arrabbiato, non è giustificabile che una società con questa storia, col suo valore sia in una posizione così: spero che le cose cambino presto". Così Jack Savoretti a Telenord dopo la pesante sconfitta di Firenze. Il noto cantantuore britannico, di origini genovesi, non ha mai nascosto la sua passione per il Genoa.