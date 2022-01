Genoa Zangrillo: "Momento più buio, ma siamo forti. Andremo ancora sul mercato"

di Matteo Angeli

"Una sera come questa l'avevo messa in conto. Ai tifosi dico: Io sono l'interprete delle loro paure e delle lo ansie. Opereremo nel modo migliore"

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo è intervenuto subito dopo la fine della gara persa in casa con lo Spezia. Alla domanda sul possibile esordio di Shevchenko risponde così. "Quando le cose vanno male in un ospedale non si fa fuori il primario così per risolvere tutto. Qui tutti siamo in discussione. Io per primo, giocatori e allenatore. E ci metto la faccia. Andremo ancora sul mercato".

E poi ancora. "Un momento difficile, probabilmente il più difficile degli ultimi anni. Sono molto amareggiato, ma siamo qui per rimediare. Noi abbiamo messo in conto tutto, quando sono arrivato non eravamo a metà classifica. Fa parte del gioco del calcio, anche se il calcio è una delle cose più serie della mia vita e non è per niente un gioco. Ma non cambia nulla questa sconfitta, non ci tiriamo indietro. Sono qui per il popolo rossoblù, io sono uno di loro".