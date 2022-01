Genoa, Shevchenko in bilico. Zangrillo: "Siamo tutti in discussione"

di Maria Grazia Barile

Il tecnico ucraino ha le ore contate, la dirigenza sta decidendo di sollevarlo dall'incarico

Shevchenko verso l'esonero, decisiva la sconfitta casalinga di oggi con lo Spezia. Al suo posto dovrebbe tornare Ballardini ma non si esclude l'ipotesi Maran, ancora a libro paga rossoblù. Anche se non è da escludere una terza scelta.

Il presidente Alberto Zangrillo subito dopo la gara ha lasciato aperte le porte ad uno scenario. "Qui tutti siamo in discussione. Io per primo, giocatori e allenatore" le sue parole.

Gessi Adamoli, opinionista di Telenord, va sul sicuro: "Shevchenko non sarà più l'allenatore del Genoa".