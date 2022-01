Fiorentina-Genoa 6-0, naufragio totale del Grifone al Franchi

di Marco Innocenti

Doppietta di Biraghi poi i goal di Odriozola, Bonaventura, Vlahovic (che ha anche fallito un rigore) e Torreira: esordio da incubo per Konko

90': Finisce qui al Franchi

87': Caicedo sfiora il gol della bandiera con Ekuban che lo chiama al tiro, palla piazzata che sfiora l'incrocio. C'è però un controllo del Var per un possibile tocco di mano di Odriozola: il tocco probabilmente c'è ma per il Var è involontario

79': Dentro Pulgar al posto di Torreira nella Fiorentina. Il Genoa manda in campo Buksa per Destro

77': E fanno 6!!! Cross perfetto dalla sinistra di Ikone, colpo di testa di Torreira (167 centimetri!!) e palla in fondo al sacco per il 6-0 viola

73': Giallo per Torreira

69': Quattro cambi nella Fiorentina: Terzic, Callejon, Ikone e Duncan per Biraghi, Bonaventura, Saponara e Nico Gonzalez

68': Doppietta di Biraghi che segna, praticamente dalla stessa posizione del primo tempo. Mancino perfetto del capitano viola e palla in rete per il 5-0

66': Dentro Caicedo, fuori Yeboah nel Genoa

64': Tiro di Torreira al volo, palla deviata che finisce fra le braccia di Sirigu

57': Fiorentina che preme ancora lungo la catena di destra, palla a Bonaventura che prova il tiro ma non inquadra la porta

50': Poker della Fiorentina con il solito Dusan Vlahovic! Palla lunga, stop a seguire e pallonetto su Sirigu in uscita

46': Si riparte con il Genoa che manda in campo Bani, Ekuban e Melegoni al posto di Calafiori, Portanova e Sturaro

SECONDO TEMPO:

45'+2: Finisce qui il primo tempo: notte fonda al Franchi per il Grifone

45': Ci saranno 2' di recupero

41': Magia di Biraghi su punizione: Mancino millimetrico e palla alle spalle di Sirigu per il 3-0 Viola

40': Giallo per Sturaro che stende Saponara. Era diffidato

35': Giallo per Portanova

34': Il raddoppio della Fiorentina: Torreira ruba palla a Sturaro, tocco per Saponara che premia la sovrapposizione di Biraghi, cross morbido, testa di Bonaventura, Sirigu respinge ma la palla resta lì e Bonaventura deve solo spingere in rete il 2-0

31': Giallo per Calafiori che affonda il tackle su Nico Gonzalez

29': Cross di Nico Gonzalez, testa di Vlahovic che non inquadra la porta e la palla sfila sul fondo non di molto

28': Ci prova dalla distanza Torreira, Sirigu smanaccia e allontana

22': Rovesciata di Maleh sul cross da destra di Nico Gonzalez, palla che termina sul fondo di un metro

18': Strappo sulla fascia destra di Nico Gonzalez, cross in mezzo per la testa di Saponara, conclusione centrale nessun problema per Sirigu

14': Vantaggio della Fiorentina con Ordiozola che, dopo il primo tiro di Vlahovic parato da Sirigu, irrompe e mette dentro il pallone. Tentativo di Calafiori sulla linea ma la palla gli passa sotto la gamba. Si aspetta l'ok del Var per la possibile posizione di fuorigioco dell'attaccante serbo: tutto regolare. Fiorentina in vantaggio

12': Conclusione a giro di Saponara, palla sul fondo non di molto

11': Dal dischetto va Vlahovic che prova il cucchiaio ma Sirigu ha un grande riflesso e, con la manona, intercetta il tiro e blocca in due tempi

8': Saponara lavora un buon pallone in area rossoblu, Hefti lo affronta e va in scivolata. Saponara va a terra ma Maresca dice che si può proseguire. Il Var però richiama l'arbitro al monitor: rigore per la Fiorentina

7': Contropiede del Genoa con Sturaro che parte nella metà campo viola, tocco per Yeboah che cerca ma non trova Destro in mezzo all'area. Milenkovic spazza

6': Portanova sfiora il goal con il pallonetto che pesca Terracciano fuori posizione, palla alta di un soffio

5': Palla morbida a tagliare il campo di Bonaventura che pesca Maleh dalla parte opposta, tiro al volo ma palla che sfila sul fondo

1': Si comincia

PRIMO TEMPO:

Il nuovo Genoa di mister Konko prova a ripartire, per l'ennesima volta nella sua tribolata stagione, e lo fa sul campo di una Fiorentina a caccia di nuove conferme dopo il poker subito in casa del Torino e la scoppiettante vittoria di Coppa Italia contro il Napoli al Maradona. Nel Grifone, subito una maglia da titolare per Calafiori, davanti spazio a Yeboah accanto a Destro. Problema muscolare nel riscaldamento per Rovella che andrà in panchina. Al suo posto Galdames

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano

Genoa (4-4-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj, Galdames, Portanova; Yeboah, Destro. Allenatore: Konko

ARBITRO: Maresca di Napoli (Assistenti: Mokhtar e Miele - IV: Di Martino - Var: Chiffi - Avar: Meli)