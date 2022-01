Genoa, la società si rafforza. Ecco Stefano Vincis, il nuovo direttore finanziario

Il Genoa si rafforza. Questa volta il colpo non è per la squadra ma per la società.Ecco infatti arrivare un nuovo direttore finanziario. Si chiama Stefano Vincis che, prima di diventare il CFO del club rossoblù, ricopriva analogo ruolo alla Hyundai Motor Company Italy Srl.

Vincis, laureato in Economia e Commercio ha perfezionato la sua formazione di finance management nel gruppo Total in Francia e successivamente è stato il responsabile finanziario del gruppo texano Universal Weather and Aviation. “E' con grande onore e orgoglio che posso ora servire nel ruolo di CFO il più antico club di calcio d'Italia, il Genoa CFC”.