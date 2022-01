Genoa, Blessin: "Un club con grande tradizione: faremo del nostro meglio"

di Marco Innocenti

Il video dell'arrivo a Genova del nuovo tecnico rossoblu. Oggi il primo allenamento a Pegli in vista dell'esordio di sabato contro l'Udinese

"E' un passo importante per me, arrivare in un club con questa grande tradizione, un club che ha vinto 9 scudetti". Queste le prime parole di Alexander Blessin, nuovo allenatore del Genoa, appena atterrato all'aeroporto Cristoforo Colombo dopo una trattativa lampo con la nuova proprietà 777 Partners, condotta in gran segreto dal direttore sportivo rossoblu Johannes Spors. "E' stato tutto molto veloce - ha ammesso lo stesso Blessin appena sbarcato a Genova - Ma ora siamo qui, ne siamo orgogliosi e cercheremo di fare il meglio".

Appena il tempo di disfare le valigie e per lui inizierà la nuova avventura in rossoblu, perché oggi il neo tecnico del Genoa sarà a Pegli per conoscere la squadra e dirigere il suo primo allenamento, in vista della gara d'esordio nel campionato italiano, sabato alle 15 al Ferraris contro l'Udinese.