Genoa, Soviero: "Fiducioso per Como, proverei Stanciu davanti alla difesa"

"Sono fiducioso per la partita di Como, con la Juventus il Genoa avrebbe meritato di più. Proverei Stanciu davanti alla difesa, secondo me non ha il passo del trequartista ma più quello del centrocampista".

Lo ha detto Salvatore Soviero al Derby del Lunedì.

