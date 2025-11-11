Genoa, Soviero difende Colombo: "Anche Mino Francioso con Delio Rossi non la strusciava ma poi..."
di m. mich.
"Colombo si è sbloccato, al di là del rigore sbagliato a cui comunque ha saputo reagire. Certo per rendere al meglio ha bisogno di avere un'altra punta vicino. Ricordo ai miei tempi Mino Francioso che con Delio Rossi non la strusciava mai perché giocava con il 4-3-3 e lui era isolato, poi cambiò l'allenatore e iniziò a segnare confermandosi un bomber. Sono convinto che da qui in avanti anche Colombo farà bene".
Parole di Salvatore Soviero, ex portiere del Genoa, opinionista de Il Derby del Lunedì, in onda su Telenord. Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.
