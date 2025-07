Genoa, sospiro di sollievo per Malinovskyi. Si ferma Cuenca

Niente di grave per Ruslan Malinovskyi, uscito dolorante per una botta ricevuta nel corso dell'allenamento odierno nel ritiro di Moena.

Il Genoa rassicura con una nota: lo staff medico ha valutato l'ucraino abile e arruolabile per la seduta di allenamenti che si è tenuta nel pomeriggio

Qualche problema invece per il giovane Hugo Cuenca: lo spagnolo ha subìto un lieve trauma distorsivo del ginocchio sinistro" per questo motivo." Lo staff medico ha predisposto un iter di allenamenti differenziati a scopo prudenziale per qualche giorno"

Alla seduta odierna ha partecipato anche il neo acquisto Valentin Carboni: il prestito dall'Inter è stato ufficializzato questa mattina dal club rossoblù, che ha anche comunicato il programma di allenamenti previsto per la giornata di domani, sabato 19 luglio: la squadra scenderà in campo per una partitella in famiglia al posto dell’amichevole inizialmente prevista con il Kaisersalutern, che le autorità competenti hanno annullato per motivi di ordine pubblico.

