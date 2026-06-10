Genoa, sondati Kjaergaard, Stroud e Havel per centrocampo e attacco. Marras nel mirino della Sampdoria

Genoa molto attivo sul fronte del mercato. La società rossoblù nelle ultime ore ha sondato il terreno per Elias Havel, classe 2003, attaccante del Lask, massimo campionato austriaco, dove nell'ultima stagione ha realizzato 13 reti in 30 partite e servito 4 assist.

Piace anche Maurits Kjaergaard, classe 2003, danese, centrocampista del Red Bull Salisburgo, reduce da 20 presenze, 2 gol e 6 assist nel campionato austriaco. Il giocatore può ricoprire anche il ruolo di esterno sinistro.

Dalla Svezia rimbalza l'indiscrezione secondo cui il Genoa per sostituire eventualmente Norton-Cuffy avrebbe, secondo Fotbollskanalen e Football Channel, manifestato interesse per Elliot Stroud, uno dei protagonisti dellea vittoria del Mjällby in campionato.

Per quanto riguarda la Sampdoria, intanto è molto forte la concorrenza per il portiere Tommaso Martinelli, che dopo i sei mesi in prestito a Genova la Fiorentina sarebbe orientata a lasciare ancora un anno fuori a fare esperienza. Ma oltre alla possibilità di una riconferma in blucerchiato, si sono fatti sotto altri club, tra cui l'Avellino.

Da registrare un interessamento per Tommaso Marras, esterno destro del Mantova, 7 gol e 2 assist nell'ultimo campionato. Il suo arrivo potrebbe essere legato all'ingaggio di Davide Possanzini come allenatore. In questa settimana il Ceo dell'area tecnica, Jesper Fredberg, dovrebbe annunciare ufficialmente sia il direttore sportivo (Americo Branco) che il tecnico.

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